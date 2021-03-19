MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek
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MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek

19.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:17
MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını haftaya yapacak.

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını haftaya yapacak.

MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen 13. Olağan Kurultayı'nda yeni MYK belirlendi. 75 asil üyenin bulunduğu MYK listesinde 36 isim ilk kez yer aldı.

Yeni MYK ilk toplantısını, gelecek hafta Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Genel Merkez'de gerçekleştirecek. Yeni döneme ilişkin çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Bahçeli, MYK içinden Başkanlık Divanı'nı da belirleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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