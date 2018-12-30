MHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı. Yapılan açıklamada, son genel seçimlerde MHP Uşak 3. Sıra milletvekili adayı olan Muhammet Fatih Erdoğan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Uşak Belediye Başkan adayı olarak çalışacak. - UŞAK

Kaynak: İHA