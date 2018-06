MHP'nin Sivas Bölge İstişare Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı üzerinde polemik yapanlar, 24 Haziran'dan sonra ittifakın biteceğini iddia edenler, hayal ve niyetlerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır. Boş laflara karnımız toktur. İttifak sağlam esaslara bağlanmıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın yeni bir doğuş olduğunu, gelecek asırların kilidini emniyetle açacağını belirtti.

Sistemsel arızaların yeni hükümet sistemiyle son bulacağını dile getiren Bahçeli, siyasi kutuplaşmaların 24 Haziran'dan sonra en aza ineceğini savundu.

Bahçeli, çiftçiyi, işçiyi, memuru, esnafı, emekliyi, mağduru, mazlumu, işsizi, garibanı dert eden, tamamen bunlara odaklanan bir hükümet sistemi tesis ve bina edileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye yeni bir döneme, Cumhuriyet'in üçüncü evresine geçmektedir. Beka sorunları güçlü bir iradeyle göğüslenecektir. Birliğimize ve dirliğimize saldıran çevrelere cumhurun ittifak ruhuyla karşılık verilecektir. Şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki 24 Haziran'dan sonraki beş yıl boyunca, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurum ve kurallarıyla yerleşesiye kadar Cumhur İttifakı devam etmelidir, bizim açımızdan da devam edecektir. Cumhur İttifakı üzerinde polemik yapanlar, 24 Haziran'dan sonra ittifakın biteceğini iddia edenler, hayal ve niyetlerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır. Boş laflara karnımız toktur. İttifak sağlam esaslara bağlanmıştır. Konu vatandır, konu millettir, konu Türkiye'dir. Siyasi çıkar hesabı yapamayız. Siyasi çetele tutamayız. Ne kazanırız ne kaybederiz heves ve derdinde olamayız. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışımıza uygun hareket etmeyi görev ve vicdan ödevi sayarız. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in hem yüzüncü yıl dönümünü hem de iki yüzüncü yıl dönümünü planlayıp gerekli ve tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özet ve özel halidir."

"Atalarımız demiş ki, ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırırmış." diyen Bahçeli, "Biz ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracağız. Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz.

Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız. Diyor ya Hz. Mevlana, 'Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.' Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle söylersek, birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Tefrikanın fermanını yırtacağız.

Hainlerin başına dünyayı yıkacağız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'yi peşkeş çektirmeyeceklerini, vatanı böldürmeyeceklerini, bayrağı indirmeyeceklerini, ezanı susturmayacaklarını bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." sözlerini hatırlatan Bahçeli, Milli Mücadele'nin böyle kazanıldığının altını çizdi.

- "Küresel baronlara eğilmeyeceğiz"

Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ işgal ve ihanet teşebbüsüne karşı Türk milletinin tek yürek, tek bilek, tek nefes halinde mukaddesatına, mukadderatına sahip çıktığına dikkati çekti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ekonomik oyunlara karşı biriz, küresel baronlara eğilmeyeceğiz. Döviz, faiz, sıcak para operasyonlarına karşı aşılmaz kaleyiz, nitekim ekonomik tetikçilere boyun eğmeyeceğiz. Mesele aç kaldım, tok yattım meselesi değildir. Mesele, az kazandım, çok harcadım meselesi de değildir. Bunların hepsi halledilir, bugün işimiz yoksa, yarın bulunur, bugün paramız yoksa yarın kazanılır. Allah rızkı verir, nasipse her şey olur. Gayret bizden, takdir ve taltif milletimizden, yardım ve himaye Allah'tandır. Fakat vatan giderse telafisi yoktur. Devlet yıkılırsa tamiri yoktur.

Bayrak solarsa, millet uçuruma savrulursa bunun ikamesi olmayacaktır. 24 Haziran, Türkiye'nin önündeki son durak, aşılması gereken son eşiktir. Türk milleti hıyanete olur vermeyecek, zulmün akınına 'dur' diyecektir. Sivas, din ve millet düşmanı kanlı FETÖ'nün melanet projelerine müsaade etmeyecektir. Yozgat, Tokat, Amasya, Adıyaman Türkiye'ye kin ve nefret kusan alçakları iradesiyle silip süpürecektir. Yarın mahşerde, şehitlerimizin yüzüne bakmak istiyoruz. Ecdadımızın emanetlerine leke düşmesin arzusundayız. Türkiye'ye pranga vurmak için pusuya yatmış namertleri mağlup ve mahcup etmenin amacındayız."

- "Terörist her yerde teröristtir"

Son günlerde peş peşe alınan şehit haberlerinin herkesi hüzne boğduğunu dile getiren Bahçeli, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, millete başsağlığı bildirdi.

Bahçeli, Türkiye sınırlarının hemen dibinde eşkıyanın tertip ve tezgah içinde olduğuna işaret ederek, "Türkiye, hunhar suikastların hedefindedir. Münbiç konusunda, ABD'yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır. Gelişmeler olumludur. Ne var ki teröristlerin Fırat'ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. Hain her zemin ve zamanda haindir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, insanlığın yüz karası ve utanç vesikası canilere hiçbir şart altında varlık ve hayat hakkı tanınmamasını istedi.

Fırat'ın doğusuna yuvalanmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, Kandil ve diğer terör barınaklarının hepsinin yakılmasını ve yok edilmesini istedi. Sınırların diğer kısmında hiçbir terör örgütüne barınma, silahlanma, toparlanma, ikmal, tahkimat ve yaşama imkanının sunulmaması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye silah çeken her örgüt, her oluşum, her grup, her kanlı yapı düşmandır ve düşmanın başı ezilmelidir. Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve dayanışma ruhumuzun baki kalması için yani güvenliğimiz, huzurumuz, esenliğimiz, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka kurulmalıdır. Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teminatıdır. Türk milleti cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bütün ağır sorunlarından kurtulacak, devlete ahenk, ekonomiye istikrar, toplumsal bünyeye nizam gelecektir. Cumhur İttifakı, millet aklı, milli bekanın teminatı. Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun milletimiz tarafından oluşturulması da yasamanın denge ve denetleme fonksiyonuna işlerlik ve işlevsellik katacak, kazanan, kazançlı çıkan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

(Sürecek)