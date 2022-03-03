MHP'nin önemli isimleri Denizli'de vatandaşlarla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında partinin önemli isimleri 5-6 Mart tarihlerinde 4 ilçede Denizli halkıyla buluşacak. 2023 lider ülke Türkiye hedefine kilitlendiklerini belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip; Sarayköy, Güney, Çal ve Bekilli'de gerçekleşecek Anlatma Aydınlatma Toplantılarına tüm Denizli halkını davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin önemli isimleri Denizli'ye geliyor. "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve MYK Üyesi Ali Uçak, Denizli halkıyla buluşup gerçekleşecek toplantılarla hem vatandaşların sorularını yanıtlayacak hem de son dönemde yaşanan gelişmeleri anlatacak. 5 Mart Cumartesi günü Sarayköy'ü ziyaret edip halkla buluşmanın ardından aynı gün Güney ve Çal'da da programlar gerçekleştirecek. 6 Mart Günü ise, Bekilli'de vatandaşlarla buluşacak MHP'li isimler Denizli'de ilk tur toplantılarını tamamlayacak.

Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içerdiğini vurgulayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "2023'te Lider Ülke Türkiye hedefi ve sevdasıyla durmaksızın çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın niyeti halis, hedefi belli ve nettir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik kirli hiçbir oyuna müsaade etmeyeceğimiz gibi, al bayrağımız sonsuza kadar gönderde dalgalanacaktır. Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediği kutlu yolda Allah'ın izniyle de hedefimize ulaşacağız. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları kapsamında Denizli'mizin Sarayköy, Güney, Çal ve Bekilli olmak üzere 4 ilçemizde buluşmalar 5-6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ilk turu gerçekleştirilecek buluşmalarda TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve MYK Üyesi Ali Uçak'ı Denizli'mizde ağırlayacağız. Türkiye'ye yönelik kirli oyunlar, ülkemizin bekasına yönelik atılmak istenen adımlar, tüm gerçekler bir bir vatandaşlarımıza bu toplantılarla aktarılacak. Bu önemli buluşmalara tüm Denizli halkımızı davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Politika