MHP'nin normalleşme sürecinde ilk ziyareti DOSABSİAD'a
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MHP'nin normalleşme sürecinde ilk ziyareti DOSABSİAD'a

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, yeni normal hayatın ilk ziyaretini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu'na gerçekleştirdi.

MHP'nin normalleşme sürecinde ilk ziyareti DOSABSİAD'a
02.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:52

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, yeni normal hayatın ilk ziyaretini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu'na gerçekleştirdi.

Türkiye'de yeni normalleşmenin başlangıç tarihi olan 1 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, İl Başkan Yardımcısı Ferhat Daysalı ve Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Cahit Özdemir ile birlikte, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'ni (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dernek merkezinde ağırladığı Kalkancı ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında gündem, salgının iş ve toplum hayatına etkileri ve yeni normalleşmenin ardından Türkiye'yi bekleyen gelişmeler oldu. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ülke adına normalleşme sürecine geçilmesinin sevindirici olduğunun altını çizerken, bu süreçte ikinci dalganın gelmemesi adına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik anlamda işyerlerinin açılmasının nefes aldıracağını kaydeden Çevikel, dünya ekonomisinin ağır darbe aldığı bir süreci en az sıkıntı ile atlatmak adına ekonomi yönetiminin hem işveren hem de halk adına önemli adımlar attığını söylerken, "Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlara sunulan dört yeni kredi paketi de bunların devamı niteliğinde. Burada amaç yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak. Sağlık alanında olduğu gibi ekonomik olarak da en kısa sürede toparlanmayı ümit ediyoruz" dedi.

Başkan Çevikel, ziyaretleri için MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile birlikte MHP İl Başkan Yardımcısı Ferhat Daysalı ve Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Cahit Özdemir'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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