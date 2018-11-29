MHP'nin Niğde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Er Kimdir?
2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Er oldu. Peki, Hakan Er kimdir?
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hakan Er'i seçti. Hakan Er kimdir?
HAKAN ER KİMDİR?
Hakan Er, 1973 yılında Niğde'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Niğde'de tamamlayan Er, lisenin ardından yabancı dil eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Ardından 1992 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitimini tamamladı.
MERKEZ YÜRÜTME KURULU ASİL ÜYESİDİR
Hakan Er, 2012 – 2013 yılları arasında Niğde İl Başkanlığı görevini yürüttü. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı oldu. Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) asil üyesi olan Er, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.