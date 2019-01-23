MHP'nin Nevşehir, İlçe ve Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından başta Nevşehir olmak üzere 7 ilçe ve 15 belde belediye başkan adayı belli oldu.

MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir başta olmak üzere ilçe ve belde adaylarının tamamı açıklandı. MHP Genel Merkezi tarafından Nevşehir Belediye Başkan adaylığına Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından ilçelerde Acıgöl Belediye Başkan adayı Fatih Özdoğan, Avanos Belediye Başkan adayı Mustafa Kenan Sarıtaş, Derinkuyu Belediye Başkan adayı Gültekin Oğuz, Gülşehir Belediye Başkan adayı Şengezer Kürk, Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Çağdaş Ozan Güneş, Kozaklı Belediye Başkan adayı Celalettin Güven ve Ürgüp Belediye Başkan adayı olarak Hasan Erdoğan isimleri açıklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından belde belediye başkan adaylıklarına ise Çat Belediye Başkan adayı Nihat Çetin, Göre Belediye Başkan adayı Mehmet Fidan, Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Kavak Belediye Başkan adayı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkan adayı Harun Çekiç, Nar Belediye Başkan adayı Serkan Oduncu, Sulusaray Belediye Başkan adayı Kazım Duman, Uçhisar Belediye Başkan adayı Ali Karaaslan, Karapınar Belediye Başkan adayı Ahmet Duran Bilada, Tatlarin Belediye Başkan adayı Ercan Selvi, Çalış Belediye Başkan adayı İlhami Aslan, Kabala Belediye Başkan adayı Ümit Köroğlu, Özkonak Belediye Başkan adayı Mustafa Ertürk, Yazıhüyük Belediye Başkan adayı Burhanettin Karaketir ve Ortahisar Belediye Başkan adayı olarak İsmail Genç isimleri açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA