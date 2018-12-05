MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Kütahya belediye başkan adayı Alim Işık oldu. Peki, Alim Işık kimdir?

ALİM IŞIK KİMDİR?

Alim Işık, 3 Şubat 1959'da Kütahya Simav'da dünyaya geldi. Babasının adı Ali, annesinin adı Meryem'dir. Alim Işık, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı'nda tamamladı. ÇÜ Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Işık, 1991'de Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı'nda Doçent, 1997'de Tarım Makineleri, 2000 yılında da Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında Profesör oldu.

PEK ÇOK ÖNEMLİ GÖREVDE BULUNDU

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği, DPÜ'de Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Alim Işık, DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve DPÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilimsel alanda, 39'u uluslararası olmak üzere, toplam 145 makale ve bildiri, 12 kitap ve bunun dışında da ayrıca birçok yayını bulunmaktadır. 23. Dönem'de İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.