MHP'nin Konya'daki İlk Kadın Vekilinden, İdam Çıkışı: Biz Kadınlar Bunu İstiyoruz

MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi. Kara, "Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder" dedi.

ESİN KAYA, MHP'NİN KONYA'DAKİ İLK KADIN MİLLETVEKİLİ OLDU

MHP dün yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Konya'da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli ve 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili seçildi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ OLAN BİR İDEALİMDİ"

MHP'nin Konya'da ilk kadın milletvekili olma şansını yakalan Esin Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi. Kara, şöyle konuştu:

"İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, 'Milletvekili olacağım' diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet Bey'in karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum."

89 KADIN MİLLETVEKİLİ MECLİSE GİRDİ

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün 89 kadının milletvekili seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

"TÜRK'ÜN TÖRESİNDE TECAVÜZ SUÇUNUN CEZASI İDAMDIR"

MHP'nin seçim beyannamesindeki 'af' vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının 'af' kapsamı dışında tutulacağının yer aldığını hatırlatan Kara, "Kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla 'af' gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimiz elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştir. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk'ün töresinde de bu var. Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder." diye konuştu.