MHP'nin Kızılcahamam'daki İl Başkanları Toplantısı'nın ilk gün çalışmaları tamamlandı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nın ilk gün çalışmaları tamamlandı.

Partinin, Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği ve iki gün sürecek toplantı kapsamındaki oturumlar basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının bugünkü oturumlarında, ekonomi, seçim ve siyasi partiler yasaları ile parti teşkilatının yapacağı çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı, Türkiye ve dünya gündemi değerlendirildi.

Öte yandan Bahçeli, Kızılcahamam'daki şehit anıt ağacını ziyaret etti ve anıtın yanındaki Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi'ni gezdi.