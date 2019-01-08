MHP'nin Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı Kimdir?

MHP'nin Karabük Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı oldu. Peki, MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Yenice Belediye Başkan adayı olan Zeki Çaylı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ZEKİ ÇAYLI KİMDİR?

Zeki Çaylı, 27.01.1954 tarihinde, Yenice Tır Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Devrek Lisesi'nde, 1971 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü mezunudur.

İŞ HAYATINA TAPULAMA TEKNİSYENİ OLARAK BAŞLADI

1973-1975 yılları arasında, Gümüşhane Kelkit İlçesi'nde Tapulama Teknisyeni olarak çalıştı. 1973 yılında evlendi. Askerlik dönüşü 1977-1979 yılları arasında, Karabük Belediyesi Fen İşleri Topografı olarak çalıştı. 1979 yılında, Yenice Belediyesi Fen İşleri'ne naklen atandı. 1977 yılında Yenice Hür-Genç Derneği Başkanlığı'nı yaptı. 1980 yılında kapatılıncaya kadar bu görevi sürdürdü.

2009 SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Yenice Belediyesi'nde çalışırken, 1989 yılında, Çankırı Belediyesi'ne naklen atandı. Burada 2 yıl görev yaptı. Çankırı Belediyesi'nde çalışırken aynı zamanda Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nü bitirdi. 1991 yılında tekrar Yenice Belediyesi'ne atandı.20 Kasım 2001 tarihinde AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı'nı yaptı. 10 Mayıs 2003'de Yenice Belediye Başkanı Adayı oldu. Daha sonra tekrar ilçe teşkilatında görevler aldı. 29 Mart 2009 seçimleri için görevlerinden ayrılarak AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerde Yenice Belediye Başkanlığı'na seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Zeki Çaylı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı oldu.