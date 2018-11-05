MHP'nin İzmir'de Büyükşehir İçin Üç Flaş Aday Adayı Var

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel seçimlerde 9 ilçeyi kazanmak istediklerini söyleyerek, "Büyükşehir için çok flaş aday adaylarımız var" ifadelerini kullandı.

Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, MHP İzmir Teşkilatı da aday adaylarının başvurularını almaya başladı. Çalışmaların sürdüğünü aktaran MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, büyükşehir için en doğru kararı vereceklerini söyledi. "Büyükşehir için aday adayı olan 3 kişi de flaş isimler" diyen Şahin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi için üç, ilçeler için ise 72 aday adayımız var. Hem ilçeler için hem de büyükşehir için araştırmalarımızı yapıp en doğru olan kararı vereceğiz. Büyükşehir için aday adayı olan 3 kişi de flaş isimler. Bu arkadaşlar da sıcak bakıyorlar. Temaslarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de AK Parti ve CHP'ye göre avantajlı olduklarını savunan Şahin, "İzmir halkının büyük bir bölümü AK Parti'ye sıcak bakmazken, CHP'ye ise güvenmiyor. Halkın genel talebi bu yönde. Biz de buna inanarak ve güvenerek bu defa Türk milliyetçilerini, memleket sevdalılarını seçmelerini diliyoruz. Biz Türk milliyetçileri olarak memlekete sevdalı insanlarız. Bizler memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizi yakından tanımalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hedefte 9 ilçe var

Yerel seçimlerde 9 ilçeyi almak istediklerini belirten MHP'li Şahin, "İzmir'de 9 ilçede belediye başkanlığı alacağımızı umut ediyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız. Bizim İzmir'de hedefimiz 9 ilçeyi almak. Flaş projelerle İzmir'i ayağa kaldıracağız" dedi.

Kamuoyunda konuşulan oy yüzdelerinden fazlasını alacaklarına inandıklarının altını çizen MHP İzmir İl Başkanı, son olarak şöyle devam etti:

"Haziran seçimlerine girerken kamuoyu araştırma şirketleri bizim yüzde üç oy olacağımızı iddia etmişlerdi. Bu sonuçlar aslında onların temennileriydi. Halkımız buna inanmadı ve seçimden yüzde 11 ile çıktık. Aynı şirketler şimdi yüzde 15 oy alacağımızı söylüyorlar. Bu Allah'ın bir hikmeti galiba. Biz daha yüksek bekliyoruz." - İZMİR