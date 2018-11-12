MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Adan Olacağı İddialarına Yalanlama Geldi

Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapmama kararı alan MHP'de İstanbul adaylığı için İstanbul milletvekili Celal Adan'ın üzerinde yoğunlaşıldığı haberlerine yalanlama geldi.

"BU YÖNDE ALINMIŞ BİR KARAR YOKTUR"

Geçtiğmiz günlerde kulislerde dolanan MHP İstanbul Büyükşehir Belediye için Celal Adan'ın üzerinde yoğunlaşıldığı haberlerine yalanlama geldi. Haberler.com'a yapılan açıklamada, "MHP'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adanylığı ile ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında yapılan haberler doğru değildir. TBMM Başkanvekilimiz Celal Adan tarafından bu yönde alınmış bir karar yoktur." denildi.

CELAL ADAN KİMDİR?

Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Nihat Adan adında emekli baş komiser ağabeyi vardır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Celal Adan, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketlerinin sahibi ve aynı zamanda yöneticisidir.

Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı seçilmesinden sonra Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Celal Adan getirildi. 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar liderliğindeki DYP'de görev aldı. DYP'nin adını DP olarak değiştirmesinden sonra da bu partide siyasete devam etti. Ancak seçimlerde DP barajı aşamayınca Adan da Meclis'e giremedi.

Celal Adan, 18 Nisan 1999'da İstanbul'dan milletvekili seçildi. 21. Dönem DYP ve 24.ve 25. Dönem MHP İstanbul Milletvekilidir. Türkiye-İtalya Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.