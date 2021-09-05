MHP'nin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023" toplantılarının ilki Bursa'da yapıldı
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MHP'nin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023" toplantılarının ilki Bursa'da yapıldı

MHP'nin 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023' toplantılarının ilki Bursa'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Politika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP, bugüne kadar olduğu gibi sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla dahili ve harici bedhahlara karşı kutlu mücadelesini sürdürecektir.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP, bugüne kadar olduğu gibi sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla dahili ve harici bedhahlara karşı kutlu mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Partinin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" temalı genişletilmiş bölge istişare toplantılarının ilki Bursa'da gerçekleştirildi.

Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığının ev sahipliğinde Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova teşkilatlarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin hızla toparlanması sağlanarak üretim, istihdam ve ihracat zincirinin daha sağlıklı yapıya kavuşturulduğunu belirten Büyükataman, hızlı karar alma süreçlerinin en iyi şekilde hayat bulduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin varlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin yok edilmesinde Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkati çekti.

Büyükataman, Türkiye'nin, sınırlarının yanı başında oluşturulmak istenen terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile yerle bir ederek Türk düşmanlarına ummadıkları bir ders verdiğini dile getirdi.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), sınırların korunmasındaki önemine değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin havada, karada ve denizde muktedir olduğunu tüm dünya görmüştür. Yardığımız her kuşatma ve bertaraf ettiğimiz her bela, yeni ve daha büyük saldırıların habercisidir. ABD'nin etrafımızdaki askeri üslerini artırması, terör örgütleri de dahil olmak üzere Türkiye karşıtlarına olan silah ve mühimmat yardımları, dost ve müttefiklik ruhuna uygun değildir. Önce bölgemizde, ardından dünyada bir güç merkezi olma yolunda doludizgin ilerlerken bugüne dek önümüze çıkan engelleri nasıl aştıysak bundan sonra da devlet-millet kucaklaşmasıyla aşacağımıza kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, bölgesinde gerçekleşecek her türlü faaliyette ana aktör konumundadır. ABD, AB ve Rusya'nın, atacağı adımlarda bu gerçeği kabul ederek siyaset geliştirmesi kendileri adına faydalı olacaktır çünkü Türkiye, rollerin yeniden dağıtıldığı coğrafyada asla bir figüran değildir."

Büyükataman, yaşanan iç ve dış gelişmelerin Türkiye'nin bekasına yönelen tehditlerin kaynağını, aktörlerini, metodunu ve boyutunu göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret etti.

İç siyasete de değinen Büyükataman, "Zilletin temsilcileri, beka düzeyindeki bu tehditlerin karşısında yer almak yerine tehditlerin içerideki ayağı olmuştur. Bu yüzdendir ki dışarıdakilerin her hamlesinde içeridekilerin desteği eş zamanlı olarak gelmektedir. MHP, bugüne kadar olduğu gibi sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla dahili ve harici bedhahlara karşı kutlu mücadelesini sürdürecektir çünkü MHP, milli duruşun simgesidir, şühedaya vefanın adresidir. Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak, taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır." diye konuştu.

Daha sonra MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, partinin Meclis'teki çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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MHP'nin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023" toplantılarının ilki Bursa'da yapıldı - Haberler
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