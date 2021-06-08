MHP'nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti
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MHP'nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ülkücü harekete uzun yıllar hizmet eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından Mehmet Özkanca hayatını kaybetti.

Ülkücü harekete uzun yıllar hizmet eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından Mehmet Özkanca hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Özkanca, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat ederek hakka yürüdü.

Kdz. Ereğli ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde ilçeye önemli hizmetleri olan Özkanca, ömrünü ülkücü davaya adayan önemli isimlerin başında geliyordu. - ZONGULDAK

MHP'nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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