MHP'nin Erzincan mitingi

14.09.2019 17:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?" dedi.

Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine verilen büyük destekten dolayı Erzincan halkına teşekkür etti.

Bölgenin huzur ve güvenliği sağlam esaslara bağlandıkça, Erzincan'ın ve diğer illerin önünün bütünüyle açılacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu günbegün erimektedir, insan ve mali kaynakları etkili şekilde kurutulmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler gövdesi kökünden ayrılmış ağaç gibi devrilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak delik aramaktadır. Artık mağara kovukları, belediye koridorları çare değildir. Terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır."

"PKK, bebeklere kurşun sıkan ihanettir"

Bahçeli, bugüne kadar terörden çok çektiklerini belirterek, bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün hunhar eylemlerinin, alçak tertiplerinin ağır ve vahim sonuçlara neden olduğunu hatırlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyüktür. PKK masumların canına kasteden, bebeklere kurşun sıkan ihanettir. PKK, on yıllardır Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdırmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Bahçeli, dökülen kanların yerde kalmayacağını dile getirdi.

"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir"

Bahçeli, teröristlerin hesabının mahşere kalmadan bu dünyada görüleceğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir. Bir HDP'li milletvekilinin, sözde Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın süreceğini söylemesi, çatışmanın ve savaşın olacağını ileri sürmesi rezaletin daniskasıdır. Bu dil yasalara ve anayasaya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çıbanbaşıdır, mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği, layık olduğu cevabı almalıdır. PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır. PKK kan kaybettikçe HDP'nin icazetli ve iradesiz milletvekillerinin dilleri zehir saçmaktadır. HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye'ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP'yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir."

Bahçeli, teröristlerin yuvalandığı alanlara "pençe darbeleri" indirildikçe, operasyonlar kıran kıran büyüdükçe Türkiye üzerinde plan yapan canilerin imhalarının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, teröristlerin barınıp gizlendikleri alanların neresi olursa olsun baştan ayağa temizlenmesinin önemini vurguladı.

"Menbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir"

Fırat Nehri boyunca Türk milletinin gereğini yapmasını isteyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Güvenli Bölge kurulursa ne ala, yok eğer ABD PKK/YPG'nin derdine düşüp hala teröristleri koruma ve kollama yanlışına devam ederse, Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührünü vurmalıdır. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar inşa edilecek güvenli bölgede iskan edilmelidir. Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı yeni bir sığınmacı dalgasını kaldırmaya da artık tahammülü kalmamıştır. Güvenli bölge konusundaki oyalamalar müttefiklik hukukuna zarar vermektedir. Dahası ABD'nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah vermesi, dönüp Türkiye ile Müşterek Hareket Merkezi'nde güvenli bölge planlaması içine girmesi akıl tutulması, ahlaki çelişkidir. Menbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir. ABD'de şahin diye tanımlanan, aslında akbabadan farksız olan Bolton ve zihniyeti tasfiye edildiğine göre gelişmelerin seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır. Hiç kimseden müsaade alacak halimiz yoktur. Hiç kimseye diyet borcumuz yoktur."

Bahçeli, hiç kimseye "eyvallahları" olmayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin milli güvenliğini müdafaa azminde olduğunu aktardı.

"CHP'nin yolu yol değildir"

Türkiye'nin işgalci olmadığına ve işgale de niyetinin bulunmadığına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, vatanımızı doğrudan veya dolaylı vasıtalarla istila etmek için pusuya yatmış olanları da doğduklarına, doğacaklarına pişman etmek vatan görevidir. Bu süreçte CHP'nin duruşu ise kaygı vericidir. Bölücülerle verkaça giren, terör örgütüyle heyecanla kucaklaşan CHP'nin yolu yol değildir, gittiği yer ahlaki değildir. Milli haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır. HDP'nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan, YPG'ye ses çıkarmayan bu CHP emperyalizmin esiri, küresel güçlerin adeta sözcüsüdür. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler Türkiye'nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar? Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete nasıl hizmet edecek? CHP'ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır. CHP'ye kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir. "

CHP'nin bazı büyükşehir belediyelerine görevlendirme yapılmasına ilişkin tutumunu da eleştiren Bahçeli, şunları aktardı:

"Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır? Bu CHP'nin bir kez olsun ABD'ye tepki gösterdiği duyulmuş mudur? Bu CHP'nin bir kez olsun demokrasiyi istismardan vazgeçtiği, provokasyon ve ajitasyonlarla yolunu ayırdığı görülmüş müdür? CHP-HDP ve İP'in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır."

(Sürecek)

Kaynak: AA