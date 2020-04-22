MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama - Haberler
Ramazan Bayramı, Milletvekili, Gaziantep, MHP, Güncel, Haber

MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, normal hayata dönüşün yakınlaştığını ve en kötü günleri gördüklerini Ramazan Bayramı'nda iki bayramı yaşamak istediklerini söyledi.

22.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:45
MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, normal hayata dönüşün yakınlaştığını ve en kötü günleri gördüklerini Ramazan Bayramı'nda iki bayramı yaşamak istediklerini söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, tele konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Korona virüsü ile ilgili en kötü günleri yaşadıklarını ifade eden milletvekili Taşdoğan, ilerleyen günlerde yavaş yavaş normalleşmenin başlamasını beklediklerinin altını çizdi. Ramazan Bayramı'nda hem bayramı hem de virüsün bitmesiyle çifte bayram kutlamayı beklediğini ifade eden Taşdoğan, korona virüse yakalananların tekrar hastalanabileceği ile ilgili bilimsel bir kanıtın olmadığını ve virüste 2. dalganın geleceği yönündeki iddiaların da bilimsel bir veriye dayanmadığının altını çizdi.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan milletvekili Taşdoğan, evde kalmak gerektiğini ve bu işin en kötü yanının gevşemek olduğunu belirtti. Bir kişi deyip geçmemek gerektiğini hatırlatan Taşdoğan, unutulmaması gereken şeyin bu virüsün bir kişiyle yayıldığını hatırlamak olduğunu söyledi.

"Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaparız"

Birkaç gün içerisinde sayılarda düşüş beklediklerini hatırlatan Taşdoğan, "Test sayımıza göre sayılarımızda artış yok. Birkaç gün içerisinde düşüş bekliyoruz. Tıpkı yavaş yavaş tedbirleri arttırdığımız gibi yavaş yavaş tedbirleri kaldıracağız. Normal hayata dönmemiz çok yakınlaştı. En kötü günlerimiz gördük. Bu şekilde tedbir almaya devam edersek öngörüme göre ramazan bayramında çifte bayram yaparız" dedi.

"Tedaviden sonra hastalığa yakalanma şuan için yok"

Taşdoğan, tedaviden sonra hastalığa yakalanma riskinin şuan bilimsel olarak bir gerçekliliği olmadığını belirterek, "Bilimsel olarak hastalığa yakalanıp tedavi edildikten sonra tekrar enfekte olma ihtimali yok. 2. ve 3. dalga gibi bir takım şeyler söyleniyor. Şuan için bununda bilimsel bir gerçekliği yoktur. Ancak ilaç ve aşı bulunmadıkça bu hastalık insanlar içinde var olacaktır. Verilerle ilgili bir takım iddialar var. Bunlar gerçek dışıdır. Veriler açık bir şekilde Sağlık Bakanlığımız tarafından her akşam belli saatlerde kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye'de her şey somuttur. Verilen bir kan bile saniyeler içinde Bakanlığımızın sistemine düşer. Bunları dünyadan saklama şansımız yok. Böyle bir şeye gerekte yoktur" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Haberler
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Engin Özkoç Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Shane Larkin Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:58:05. #1.14#
title