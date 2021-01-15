MHP'nin doktor milletvekilleri aşı oldu

MHP'nin doktor milletvekilleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) aşısı olmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan acil kullanım onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Doktor Arkaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs aşımı yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Doktor Ali Muhittin Taşdoğan da Arkaz gibi aşının yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetçilere "topluma örnek olunması" için yaptığı çağrının ardından MHP'lilerin aşı olacağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Sağlık Bakanlığınca öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığını bildirmişti.

Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrıları çerçevesinde en kısa zamanda aşı yaptıracağı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven