MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
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MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

13.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:51

MHP'nin, 18 Mart perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

MHP'nin, 18 Mart perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

MHP'nin "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 30 saniyelik video, parti genel merkezinin görüntüsüyle başlıyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, "Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun." ifadelerine yer veriliyor.

MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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