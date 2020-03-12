MHP'nin belediye başkanları toplantısı ertelendi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da yapacakları belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelediklerini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da yapacakları belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelediklerini duyurdu. Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Kaynak: DHA