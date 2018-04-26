MHP'nin Beklentisi En Az 5 Bin Başvuru

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili seçimi için aday adaylığı başvurusu sayısı konusunda, "Çok büyük bir teveccüh var. Çok yüksek bir sayı bekliyoruz. Bir rakam telafuz edilmesi gerekirse 5 binin çok üzerinde bir sayıya ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği seçimi aday adaylığı başvurularının ilk gününde partililer yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, mevcut milletvekilleri ve gençler aday adaylığı için parti genel merkezinde başvuruda bulundu.

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, aday adaylığı sürecine ilişikin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 09.00 itibarıyla MHP'nin 27. Dönem Milletvekilliği seçimi aday adaylığı başvurusu ve kabulünün başladığını, bu sürecin 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18.00'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Aday adaylarından istenen belgelere ilişkin bilgi veren Yıldız, aday adaylarının bu tarihler arasında istenen belgelerle MHP Genel Merkezi'ndeki Seçim İşleri Kayıt Kabul birimine şansen müracaat etmeleri gerektiğini aktardı.

Yıldız, "Çok büyük bir teveccüh var. Çok yüksek bir sayı bekliyoruz. Bir rakam telafuz edilmesi gerekirse 5 binin çok üzerinde bir sayıya ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Cumhur ittifakının Türk milleti tarafından kabul edildiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı MHP'ye ittifak yaptı diye herhangi bir eleştiri söz konusu değil zaten. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'dir. Biz müstakil olarak milletvekili adaylarımızı belirleyeceğiz. Ancak seçimde ittifak yapan partilerin aldıkları oylar, bir toplama yapılacak ve öncelikle ittifakın çıkaracağı milletvekili hesaplandıktan sonra partilerin aldıkları oy oranına göre kendi aralarında milletvekili sayısı belirlenecek."

"Çok gururluyum. Şeref duyuyorum"

MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay ise aday adaylığı başvurusu yaptığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "MHP'nin bir mensubu olarak ve üç yıldır Genel Başkanın ekibinde yer alan neferi olarak bugün bu listeyi doldurmuş olmaktan dolayı çok gururluyum. Şeref duyuyorum." dedi.

Seçim çevresi olarak Ankara'yı yazdığını belirten Taşlıçay, kendisi için uygun görülen görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Türk kültür ve geleneğinde kadının erkeğin arkasında ya da önünde değil tam yanında bulunduğuna işaret eden Taşlıçay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadınları hak ettiği yere taşıyacak olan yegane güç de MHP'dir. Biz üç senedir tanıklık ediyoruz. Kadın noktasında sadece söylemde değil, bütün çalışmalarımızda, eylem olarak da Genel Başkanımız hep yanımızda olmuştur, hep desteklemiştir. Kurultay sürecinde MYK'deki artış da bunun bir göstergesidir. Çoğu arkadaşımızın da kadın kollarında görev yapması bizim için ayrı bir gururdur. O yüzden 24 Haziran seçimlerinde ülkemiz adına, kadınlarımız adına çok büyük umutlar taşıyorum. Her şey çok güzel olacak."

"Cumhur İttifakı millet tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise bu dönem de Mersin'den aday adaylığı müracatında bulunduğunu,Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin aday adaylığı başvurusunun ardından kendilerinin de başvurularını yaptıklarını vurgulayarak, bugünden itibaren seçim bölgelerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Seçimlerin ülkeye, Türk dünyasına ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Şimşek, "Türkiye, bir an önce istikrara kavuşmak zorunda. Bu, yeni Cumhur İttifakı modelinin bir an önce uygulamaya konularak belirsizliklere son verilmeli, iş dünyasının ve yatırımcıların önü açılmalı. Ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyen şer güçlere de gerekli ders inşallah 24 Haziran'da Türk milleti tarafından verilecektir." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın millet tarafından büyük bir heyecanla beklendiğini bildiren Şimşek, "Aday adaylığı için yoğun bir müracaat var. Binlerce insanının MHP'ye aday adaylığı başvurusunu yaptığını milletimiz görecektir." dedi.

"Türkiye, 25 Haziran'da yeni bir döneme uyanacak"

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan da sabahın erken saatlerinden itibaren partililerde oldukça heyecanlı bir bekleyiş olduğunu aktararak, "27. dönemde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra MHP'nin duruşuyla ilgili olarak ülke genelinde partimize olan teveccühteki artışı adaylık başvurusunda da görmekteyiz. Adaylık başvurusunda bulunan bütün arkadaşlarımıza, partimize, devletimize, milletimize, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 25 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme uyanacağını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde Türkiye'de hem yönetim hem parlamento açısından daha güçlü olacak. Bir insanın gönlünde hizmet etmek geçiyorsa, burada tabi ki Allah nasip etmeden de olmaz. Bizim de irademizi belirtmemiz lazım. Aday adalığı müracatında da gönlünden geçen arkadaşlarımızın iradelerini yazılı olarak beyan etmelerini istiyoruz. Siyaset devamlı bir iş. Baştan fırsat varken, aklından geçiren genç kardeşlerimizin ve kadın kardeşlerimizin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Birilerinden davet bekler gibi bir pozisyon doğru değil. Bu konuda öncelikle sizin iradenizi beyan etmeniz lazım. Arkadaşlarımızı bu coşkuya davet ediyoruz."

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Merve Menekşe de "Tüm Türk kadınları adına bizim başvurularımızın örnek olmasını diliyorum. Kadınların, varlık gösterdikleri her yerde daha da çoğalmaları için biz de omuz omuza emek vereceğiz." diye konuştu.