MHP'nin "Askıda Ekmek" Kampanyası Ankara'da Başladı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Devlet Bahçeli'nin ekmek zammı üzerine başlattığı "Askıda Ekmek" kampanyası kapsamında bir fırını ziyaret ederek, 100 ekmeği askıya aldırdı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, ekmek fiyatlarına gelen yüzde 15'lik zammın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda Ekmek" kampanyası kapsamında Çankaya ilçesinde bir fırını ziyaret etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların alabilmesi için 100 ekmeği askıya aldıran Baştuğ, "Bugün Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda Ankara'da her bir ülküdaşımız fırınlara uğrayıp askıya ekmek asacaklardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA