MHP'nin Antalya Kampı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katılacak. Bahçeli, cumartesi günü Kepez ilçesinde partisinin Antalya il binasının açılışını da yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 23- 25 Kasım'da Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katılacak. Bahçeli, burada 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. 23 Kasım Cuma günü saat 19.00'da kente gelecek olan Bahçeli, Kepezüstü'nde partililer tarafından karşılanacak.

MHP kampı, 24 Kasım Cumartesi saat 11.00'de Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli aynı gün saat 14.30'da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, 25 Kasım Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak. - ANTALYA