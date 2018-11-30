MHP'nin Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü Kimdir?

Yerel seçimlerde Afyon Başmakçı ilçesine belediye başkan adayı olarak MHP, Ayhan Gönüllü'yü aday gösterdi. Ayhan Gönüllü kimdir?

AYHAN GÖNÜLLÜ KİMDİR?

Ayhan Gönüllü, 1966 yılında Afyon'un Başmakçı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Başmakçı'da tamamlayan Gönüllü, 1991 yılında Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı. 2000-2003 yılları arasında genel merkezi Ankara'da bulunan KOOP-İŞ Sendikası'nda genel denetim kurulu raportörlüğü yaptı. Halen Tarım Kredi Kooperatifinde müdür olarak görev yapıyor.

BAŞMAKÇI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

MHP'den Başmakçı Belediye Başkanı seçilen Ayhan Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2019 Yerel Seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Afyon İli, Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı seçildi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE ADAY ÇIKARILMAYACAK

Devlet Bahçeli, ''31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.