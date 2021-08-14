MHP'nin afetzedeler için başlattığı kampanyada toplam 2 bin 30 baş hayvan toplandı
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MHP'nin afetzedeler için başlattığı kampanyada toplam 2 bin 30 baş hayvan toplandı

MHP'nin afetzedeler için başlattığı kampanyada toplam 2 bin 30 baş hayvan toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlatmış olduğu '5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası' kapsamında, bin 914 küçükbaş ile 108 büyükbaş hayvan, afetzedelere ulaştırılacak.

ANKARA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlatmış olduğu '5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası' kapsamında, bin 914 küçükbaş ile 108 büyükbaş hayvan, afetzedelere ulaştırılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin başlatmış olduğu '5 keçi 5 koyun ve 2 düve' yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kampanyanın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Durmaz, "12 Ağustos 2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yardımların tüm sorumluluğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verildiğinden, yardım kampanyamız bugün itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi.

Kampanya kapsamında 9 Ağustos'ta 135 koyun, 192 keçi, 36 düvenin, 13 Ağustos'ta ise 230 koyun, 235 keçi, 35 düvenin afetzedelere teslim edildiğini dile getiren Durmaz, "Halen dağıtıma hazır halde birikmiş 667 koyun, 455 keçi ve 37 düve bulunmaktadır. Bunların afetzedelere ulaştırılması 16 Ağustos'ta yapılacaktır. Bu dağıtımla birlikte kampanya kapsamında bin 32 'si koyun 882 'si keçi olmak üzere toplam bin 914 küçükbaş hayvan ile 108 büyükbaş hayvan afetzedelere ulaşmış olacaktır. Toplamda ise 2 bin 30 baş hayvanın teslimi gerçekleşecektir" diye konuştu.

Ayrıca Durmaz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izni ile açılmış banka hesabında birikmiş olan toplam 1 milyon 395 bin 910 liranın da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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