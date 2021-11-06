MHP'nin "Adım adım 2023, il il Anadolu" programı Karaman'da yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" programlarının Karaman buluşması yapıldı.

MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, milletçe geleceğimizi ilgilendiren konuların taşra ve kırsalı da kapsayarak daha geniş kitlelere anlatılmasında muhtarların rollerinin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Ülkemizin sınırlarına komşu bölgelerde yaşanan gelişmeler ve devam eden çatışma ortamının hiç kuşkusuz milli güvenliğimiz açısından açık bir tehdit olduğunu aktaran Ünüvar, "Bununla birlikte DEAŞ ve PKK gibi hain terör örgütü unsurları ulusal güvenliğimize yönelik eylemlerini sürdürmektedir. Ülkemiz, harekat alanlarında sağladığı süküneti devam ettirmek adına meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda bir takım önlemler almıştır. Kitlesel göçü tetikleyen ve istikrarı bozan muhtemel terör saldırılarına karşı askerimizin sınır ötesi harekatı da bu önemlerden bir tanesidir." diye konuştu.

Tezkereye "Hayır" diyenlerin, aslında neye hayır dediklerini ve asıl niyetlerinin herkese anlatması gerektiğini vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

" Sınır ötesi bölgelerdeki varlığımız, kızıl elma yolunda 3 kıtaya hükmetmiş ceddimizin manevi mirasını ve bu şanlı tarihin şeref ve haysiyetini temsil etmektedir. Terörle mücadelemiz; milli varlığımız ve milli bekamız adına kararlı ve ihmal etmeyeceğimiz, taviz vermeyeceğimiz bir konudur. Bizlere düşen; tüm hemşerilerimizin bu şuurda olması adına kapı kapı, köy köy ve mahalle mahalle dolaşarak bunları anlatmaktır. Kökünden ve tarihinden uzaklaşanların kimlere hizmet ettiğini, terörle mücadeleye neden karşı geldiklerini izah etmektir. Her kesimden insanımızın olayları doğru tahlil etme ve doğru tavrı ortaya koyması açısından muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu mesele ne bir siyasi partinin nede belli bir kesimin meselesi değil, bilakis memleketin beka meselesidir."

Toplantıda, 2023 seçimleri ve Cumhur İttifakı konularında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Programa, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Şener, Necmi Yıldırım ile İlknur Fidan, ilçe teşkilat başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı.