MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü Kimdir?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 2019 yerel seçimlerine MHP'den belediye başkan adayı olarak seçildi. Peki, Hüseyin Sözlü kimdir?

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 1965 yılında Adana, Ceyhan'ın Çokçapınar Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra liseyi, Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1989 yılında "Ziraat Mühendisi" olarak mezun oldu. 1990 yılında DSİ'de İşletme Mühendisi olarak göreve başladı ve 1997 yılında DSİ Kösreli İşletme ve Bakım Başmühendisliği'ne atandı.

2014'TE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Sözlü, 1999'dan itibaren aralıksız üç dönem Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi ve bunun yanı sıra Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve yine 2019 yerel seçimlerinde de MHP'nin Adana için aday ismi oldu.