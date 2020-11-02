MHP'nin acı günü
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MHP'nin acı günü

02.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:38
MHP'nin acı günü

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan'in ağabeyi Halil Taşdoğan gece yarısı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan'in ağabeyi Halil Taşdoğan gece yarısı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Halil Taşdoğan'ın vefat ettiğini duyurdu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle taziye yapılamayacağını belirten Milletvekili Taşdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Ağabeyim Halil Taşdoğan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Gaziantep Nurdağı Sakçagözü köyünde 02.11.2020 pazartesi öğle namazına müteakip defin edilecektir. Covid-19 nedeniyle taziyemiz yapılamayacaktır. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

MHP'nin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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