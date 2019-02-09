MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, partisinin 50. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Taytak, mesajında, 9 Şubat tarihinin Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, MHP'nin Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu bir simgesi olduğuna vurgu yaptı.

Hareketin şehit ocağı ve gazi yuvası olduğunu aktaran Taytak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hareket dualıdır ve bu büyük dava, hainlere sur çekmiş, fitnecilere dur demiş ve bizlere de şuur vererek geleceğin yüksek ülkülerini nurlandırmıştır.

Bizim davamız hak davası, hakikat davası, millet davasıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin, açmış olduğu bu kutlu fakat çetin yol, liderimiz bahçeli beyefendinin şerlere kilit, hayırlara anahtar olması ile çok şükür ki 50. yılına ulaşmıştır. Ülkücüler, liderinin emrinde, Türk milletinin hizmetinde, davasına sadakatle bağlı olarak bu milletin canına kastetmek isteyenlere karşı yıkılmaz bir kale olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA