MHP'nin 5'i büyükşehir 12 belediye başkan adayı belli oldu

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:

"Çalışmalarımız devam etmektedir. Partimize karşı çok yoğun ilgi söz konusu. Adeta aday patlaması yaşanmakta. İnşallah bu seçimlerin en flash çıkışını yapan, en iyi sonucunu alan partisi olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız"

"24 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzerini yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak"

(Melih Gökçek) "Herhangi bir temas olmadı fakat bu olmayacak anlamına gelmiyor"

"23 Ekim tarihli grup toplantımızda Genel Başkanımızın işaret ettiği şekilde biz aynı kararlılıkla Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

ANKARA - MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'nin 5'i büyükşehir olmak üzere 12 belediye başkan adayını açıkladı. Durmaz, "Çalışmalarımız devam etmektedir. Partimize karşı çok yoğun ilgi söz konusu. Adeta aday patlaması yaşanmakta. İnşallah bu seçimlerin en flash çıkışını yapan, en iyi sonucunu alan partisi olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız" dedi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, MHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçim çalışmalarına en erken başlayan partinin MHP olduğunu belirten Durmaz, seçimlere hazır olduklarını kaydetti. Aday adaylığı için resmi müracaatların bugün itibariyle başladığını bildiren Durmaz, şu ana kadar 650 kişinin müracaatta bulunduğunu dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı adayları daha önce açıkladığını anımsatan Durmaz, MHP'nin 5'i büyükşehir olmak üzere 12 belediye başkan adayını şu şekilde sıraladı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Serdar Sevimli büyükşehir adayları olarak Genel Başkanımızın onaylarıyla kabul edilmiş bulunmakta. Aynı şekilde il belediyeleri için Bartın Belediye Başkanı olan Cemal Akın Bartın Belediye Başkan adayımızdır. Isparta için halen belediye başkanımız olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adaylığı için halen belediye başkanımız olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adaylığı için de hala belediye başkanımız olan Rafet Vergili aday olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce Ankara'nın Polatlı ve Etimesgut Belediye Başkanlarımız da Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişti. Mürsel Yıldızkaya Polatlı Belediye Başkan adayımız olarak, Enver Demirel de Etimesgut Belediye Başkan adayımız olarak tespit edildi. Çalışmalarımız devam etmektedir. Partimize karşı çok yoğun ilgi söz konusu. Adeta aday patlaması yaşanmakta. İnşallah bu seçimlerin en flash çıkışını yapan, en iyi sonucunu alan partisi olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız."

"FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak"

Durmaz, afiş, seçim sloganı, görseller, müzik çalışmalarının son aşamada olduğunu belirterek, seçimlere en hazır parti olduklarını ve en iyi neticeyi alacaklarına inandıklarını söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Durmaz, adaylara yönelik güvenlik soruşturmasına ilişkin, "24 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzerini yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

Melih Gökçek açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir temaslarının olup olmadığı sorusu üzerine Durmaz, "Herhangi bir temas olmadı fakat bu olmayacak anlamına gelmiyor" dedi.

"Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir"

Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise, "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday da söz konusu olabilir. Parti içinden ve dışarıdan sevilen, sayılan, partimizi ve partimizin ilkelerini benimsemiş, üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı müracaatı var. En iyi adaylar çıkacak ve sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

"Kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Durmaz, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından herhangi bir ücret taleplerinin olmayacağını kaydetti. "AK Parti ile ittifak söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Durmaz, "23 Ekim tarihli grup toplantımızda Genel Başkanımızın işaret ettiği şekilde biz aynı kararlılıkla Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

MHP'ye belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunanlar ise belediye başkanlığına seçilmeleri durumunda önemli projelere imza atacaklarını belirttiler.