MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu
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MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu

27.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:14
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na delegelerin yanı sıra ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılacak.

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na delegelerin yanı sıra ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 18 Mart Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay saat 10.00'da başlayacak. Yoklama ve açılışla çalışmalarına başlayacak kurultayda, Divan Başkanlığı seçimi yapılacak. Sonrasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılımcılara hitap edecek.

Konuşmanın ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibra edilecek.

Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından genel başkan ve genel merkez organları seçimlerine geçilecek.

1200 delegenin oy kullanmasının öngörüldüğü kurultayda seçim sonuçları sonrasında Bahçeli, bu kez kapanış konuşması yapacak.

Kurultaya delegelerin yanı sıra ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılacak.

Kurultayda Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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