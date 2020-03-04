MHP Niğde İl Başkanlığının muhtarlar toplantısı yapıldı

04.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:50

MHP Niğde İl Teşkilatı, merkez mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.



MHP İl Başkanı Cumali İnce, etkinlikteki konuşmasında, Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, provokasyonlara gelinmemesi çağrısında bulundu.

Birlik olunması gerektiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Aynı dili konuşma günüdür. Birilerinin bizi yönlendirmesine izin vermeyeceğiz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Ben diyorum ki, yürüyüş ve konvoy düzenlemek milli hassasiyettir ancak bunların yerine askerimize bir dua göndersek ya da konvoy için araçlara alınan yakıt ücreti yerine bu paraları Mehmetçik Vakfına bağışlasak daha iyi olmaz mı? Korna çalarak sokakta gezmek bana bir maç sloganı gibi geliyor. Oturalım duamızı edelim. Sokağa inmek değil, eğer cepheye gidilecekse silahımızı alırız koşa koşa gider, hepimiz mücadelemizi veririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA