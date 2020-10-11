MHP Nevşehir İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi
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MHP Nevşehir İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi

11.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:20
MHP Nevşehir İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi

MHP Nevşehir İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkan İlhan Kaya, güven tazeledi.

MHP Nevşehir İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkan İlhan Kaya, güven tazeledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından seçime geçildi

Mevcut başkan Kaya ve eski Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker'in aday olduğu seçimde, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Kayıtlı 588 delegenin 513'ünün oy kullandığı seçimde, Türker 234, Kaya ise 266 oy aldı, 13 oy geçersiz sayıldı.

Yeniden il başkanı seçilen Kaya, desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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