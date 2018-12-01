MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi MHP Genel Merkezi tarafından Nevşehir Belediye Başkan Adayı'nın Prof. Dr. Filiz Kılıç olduğu açıklandı. Nevşehir Üniversitesinin kurucu Rektörü olarak uzun yıllar rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın belediye başkan adayı olarak 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlere katılacak.

Prof. Dr. Filiz Kılıç

Prof. Dr. Filiz Kılıç, 1964 yılında Avanos'ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. Bazı televizyon ve radyo programlarının hazırlanmasında katkıları oldu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya görevini teslim etti. Evli ve iki çocuk annesidir. - NEVŞEHİR