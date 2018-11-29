Mhp, Nazilli'de Haluk Alıcık'ı 3. Dönem İçin Yeniden Aday Gösterdi

Yaptığı başarılı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle vatandaşların gönlünde taht kuran mevcut Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday gösterildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Kolalı Depboylu tarafından adaylığı açıklanan Başkan Alıcık, "Öncelikle Genel Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli Beyefendi, Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Kolalı Depboylu ve Sadir Durmaz ile kıymetli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayan, desteklerini her zaman yanında hissettiğimiz ve dualarını eksik etmeyen tüm Nazillili annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi ve evlatlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Allah'ın izniyle çıraklık ve kalfalık dönemimizin ardından ustalık dönemimizi de hep birlikte yaşayacağız. Nazilli'mize kazandırdığımız projelerimizi bu dönemde katlayarak hizmet etme gayretinde olacağız. Biz 10 yıldır ustalık dönemine hazırlanıyoruz. Seçim günü geldiğinde 10 yıldır olduğu gibi halkımızla zaferimizi kutlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık, 2009 yılında yapılan seçimlerde yüzde 36, 2014'de ise yüzde 40 oranında oy alarak göreve seçilmişti. 10 yıllık görev süresi boyunca seçim vaatlerini yerine getiren ve sosyal belediyecilik alanında ilklere imza atarak Türkiye'nin örnek projelerini hayata geçiren Alıcık, 31 Mart seçimlerini kazanarak 3. kez Nazilli belediye Başkanlığı görevine seçilmeyi hedefliyor. - AYDIN