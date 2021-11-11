MHP MYK Üyesi Ali Uçak'tan Vestel'e ziyaret

??????? MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'ı ziyaret etti.

Firmanın Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen Uçak, Hospolat'tan üretim tesisiyle ilgili bilgi aldı.

Ali Uçak, ziyarette, kendi firmalarının da yaş meyve sebze ihracatında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan firması olduğunu hatırlattı.

Vestel Beyaz Eşya'nın da geçen yıl 2,1 milyar lira ihracatla alanında 23'üncü kez ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Uçak, farklı alanlarda şampiyon olan iki ihracatçı olarak bir araya geldiklerini kaydetti.

Ali Uçak, Haspolat'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Uçak, Haspolat'a Atatürk portresi hediye etti.