MHP MYK Üyesi Ali Uçak Başkan Ergün'ü ziyaret etti
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MHP MYK Üyesi Ali Uçak Başkan Ergün'ü ziyaret etti

MHP MYK Üyesi Ali Uçak Başkan Ergün'ü ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Ali Uçak'ı makamında konuk etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. MHP MYK Üyesi Ali Uçak, son günlerde ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle yok olan ormanlarımızın yenilenmesi noktasında, Manisa'yı TFF 1. Ligde temsil eden Manisa FK'nın alacağı her galibiyette 1071 adet fidan bağışında bulunacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye araç ver personel desteği sağladıklarını dile getirerek, MYK Üyesi Ali Uçak'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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