MHP MYK toplantısı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

MHP MYK toplantısı başladı

05.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:27

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle bir süredir ara verilen MYK toplantısı en son 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

MHP MYK toplantısı başladı
MHP MYK toplantısı başladı
MHP MYK toplantısı başladı
MHP MYK toplantısı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

İlgili Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ' Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.
MHP Edremit'in olağan kongresi cumartesi günü yapılıyor
MHP Edremit'in olağan kongresi cumartesi günü yapılıyor
Ulaşım Sen'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Ulaşım Sen'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Emre Belözoğlu Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP MYK toplantısı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 14:28:04. #1.14#
title