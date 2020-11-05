MHP MYK toplantısı başladı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle bir süredir ara verilen MYK toplantısı en son 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey