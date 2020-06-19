MHP MYK toplandı
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MHP MYK toplandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP MYK toplandı
19.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP Genel Merkezi'nde toplanan MYK'de korona viris tedbirleri kapsamında alınan önlemler dikkat çekti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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