MHP MYK toplandı
Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:21
Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
MHP Genel Merkezi'nde toplanan MYK'de korona viris tedbirleri kapsamında alınan önlemler dikkat çekti. - ANKARA
Kaynak: İHA