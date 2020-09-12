MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Şahin'den, Başkan Öğreten'e ziyaret MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, beraberindeki Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve heyet ile birlikte 26 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olan MHP Malazgirt ilçe olağan kongresi öncesi ilçe başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret ederek istişare toplantısı yaptı. Şahin, yaklaşık 4 ay önce genel merkez tarafından MHP Malazgirt İlçe Başkanlığına atanan Haluk Zeki Öğreten'e 'hayırlı olsun' dileyip kongre öncesi destek olmak için ilçeye geldiğini belirterek, "Başkanımız Öğreten'i Muş il teşkilatı olarak her daim yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Muş merkez ilçe başkanı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İlçe Başkanı Öğreten, "Bizleri nazik ziyaretleriyle şereflendiren Muş Merkez İlçe Başkanımız Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve değerli ekibine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Merkez ilçe başkanımız yaptığımız çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirmeleri bizleri hayli mutlu etti. Bizde o yüce şahsiyetin torunları olarak, Malazgirt ilçesini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gayretlerimiz ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA