MHP Muş İl Başkanı Yüce'den Malazgirt ilçesine ziyaret
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MHP Muş İl Başkanı Yüce'den Malazgirt ilçesine ziyaret

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
MHP Muş İl Başkanı Yüce'den Malazgirt ilçesine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Osman Yüce, Malazgirt ilçesinde Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz'i makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Osman Yüce, Malazgirt ilçesinde Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz'i makamında ziyaret etti.

Başkan Yüce, yaptığı açıklamada, Türklerin ve Sultan Alparslan'ın ana vatanında olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Sultan Alparslan torunları olan Malazgirt halkını çok sevdiğini ifade eden Yüce, "Tarihi ilçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerde bizlere yakın ilgi gösteren kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve AK Parti İlçe başkanına partim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretinde Yüce'ye MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Malazgirt MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve Muş MHP İl teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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