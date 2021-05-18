MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü

MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan'ın eşi Nurel Tufan, yakalandığı Covid-19 salgınından ötürü bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan'ın eşi Nurel Tufan, yakalandığı Covid-19 salgınından ötürü bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığı'nda 50 yaşında hayatını kaybeden Nurel Tufan için düzenlenen cenaze törenine; MHP MYK Üyesi Çığır Doğu Zorlu, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, MHP'li Belediye Meclis Üyeleri, Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Muratlı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Köprülü ile Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan ve Yönetimi, CHP İlçe Başkanı Sedat Gürler ve Yönetimi, çok sayıda siyasetçi, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle sakinleri ve Tufan ailesinin yakınları katıldı.

Duaların ardından Nurel Tufan gözyaşları arasında toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 15:59:48. #1.11#

title