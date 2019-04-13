MHP Muğla İl Başkanı Korkmaz'dan İlçe Teşkilatına Ziyaret

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Bodrum İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

İlçe yönetimi ile parti binasında bir araya gelen Korkmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecindeki çalışmalarından dolayı partililere teşekkür etti.

Korkmaz, seçimlerden önce Muğla'nın 13 ilçesinden 3'ünün belediye başkanının Cumhur İttifakı'nda olduğunu, seçimlerde 4 belediye başkanlığı daha kazanarak bu sayının 7'ye çıktığına dikkati çekti.

Seçimlerde iyi bir çalışma sergilediklerini belirterek AK Partililere de teşekkür eden Korkmaz, "Ayrılık gayrılık yok. Bodrum'da Cumhur İttifakı'nı fitne fesatla bozmaya çalışanlara, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetim kurulunu fitne fesatla bozmaya çalışanlara, il başkanınız olarak dur derim. Hiçbir fitneye, fesata karışmayın arkadaşlar." dedi.

Seçimden önce beka ile ilgili söylediklerine karşılık "Bekada bir sıkıntı yok" diyenlerin şimdi kendilerine hak verdiklerini ifade eden Korkmaz, yurt dışında Türk düşmanlığı yapan, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak isteyenlerin yurt içinde maşaları olduğunu savundu.

Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Bahattin Kul'un da aralarında yer aldığı partililerle, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA