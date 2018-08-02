- MHP Milletvekili Taşdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

GAZİANTEP - Milliyetçi Harekat Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı.

ABD, Türk mahkemelerinin Rahip Brunson'a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, bunun üzerine soğuk savaş yıllarını hatırlattı. Taşdoğan," Yaptırım gerekiyor ise, Amerika'ya yapılmalıdır. Ama rahibini de çok seviyorsa soğuk savaş döneminde olduğu gibi casusların ve suçluların değişimi olmuştu. Bunun gibi bir değişimi devletimiz düşünebilir" dedi.

"ABD Bomba yağdırma talimatı vereni iade etmelidir"

Milletvekili Taşdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Taşdoğan ABD'nin yaptırım kararı ile ilişkin ise,"Amerikan yetkilileri galiba bir Türk'ü tehdit etmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Dahası bir Gaziantepliyi tehdit etmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bunlar boş laflardır. Amerika bizim tepemize bomba yağdırma talimatını verenleri saklamayı, korumayı ve muhafaza etmeyi bırakmalıdır. O şahsı iade etmelidir "diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep'te gazeteciler ile bir araya gelen Taşdoğan, kentteki fıstık ve baklava fiyatları ile ilgilide fıstık hırsızlıklarına ilişkin tedbir alınması gerektiğini vurguladı.