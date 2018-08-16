MHP Milletvekili, Iphone Marka Telefondan Vazgeçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ABD'yi protesto etmek amacıyla ABD ürünü Iphone marka cep telefonunu bırakarak, Güney Kore markası olan bir telefonu kullanmaya başladığını açıkladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Başkanı Muzaffer Çelik ile birlikte yaptığı basın toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Iphone marke telefonunun yerine Samsung marka telefon kullanmaya başladığını açıkladı. MHP İl Başkanı Çelik de Milletvekili Taşdoğan'ın bu tutumunu değerlendirerek, "Amerika ürünlerinin kullanılmamasını bizlerde boykot ediyoruz. Ne yazık ki ülkemiz teknoloji üretme konusunda çok geride kalmış durumda. Alternatiflerini mutlaka üreterek çözüm bulmamız gerekiyor. Daha köklü daha kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Türk malı ürünlerinin üretilmeye başlatılması gerekiyor, biz de bu konuda elimizden gelen desteği sağlayacağız. MHP Milletvekili Muhittin Taşdogan da bu baskılara karşı yeni telefon alarak bireysel tepkisini ortaya koydu" diye konuştu.

Çelik, son dönemlerde Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD'ye tepkisini dile getirerek, "Dünya ekonomisin yüzde 60'lık kısmına savaş açmış olan ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ülkeleri ver ülkemiz dahil 30 ülke ile ticaret savaşına tutuşmuş durumdadır. ABD halkının sorgulamaya başladığı Trump yönetimi panik halindedir. Türkiye'nin bağımsız ve güçlü ekonomik duruşunu kıramayan ABD yönetimini papaz bahanesi ile ülkemize saldırı halindedir" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Çelik, "Bu saldırılar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde mücadele eden hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamız dik duruşu ile yeni bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Bir kriz içerisinde olmayan Türk ekonomisi bu saldırıları bir an önce bertaraf edecektir. Ülkemize karşı yürütülen operasyonlara karşı ve ABD menşei ürünlerin boykotunu destekliyoruz. Bununla beraber sanayi şehri olan Gaziantepimizde üretilecek katma değeri yüksek markaların oluşması konusunda MHP olarak her türlü yardım ve teknik desteği sunabileceğimizi hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP