MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Tarih dersi çıkışı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel kurulunda söz alarak yaptığı konuşmada "Tarih Dersi zorunlu dersler içerisinde kalsın" dedi.

Yeni eğitim programında tarih dersinin tercihli ders olarak bulunmasının bir eksiklik ve yanlışlık olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, "Tarih dersi tek başına bir alandır ve zorunlu olmalıdır" dedi. Yeni programın uygulanmaya başlanması ile seçmeli olarak verilecek diğer derslerle birlikte 3 yıl içinde 64 bin öğretmenin norm fazlası haline geleceğini belirten Fendoğlu, "9. sınıfta Osmanlı tarihi çok yüzeysel verilecek, 10. sınıf ve 11. sınıflarda okutulan kültür tarihi ve Osmanlı tarihi seçmeli ders olacak. Sayısal ağırlıklı eğitim veren okullarda (fen lisesi-proje okulları) tarih dersini seçen öğrenci azalacak. Bu sistem tarih dersinin etkisizleştirilmesine ve merkezi sınavlardaki değerinin azalmasına sebep olacak" şeklinde konuştu.

Fendoğlu, "Mülkü devlet sloganıyla çıktığımız bu yolda, tarih dersinin orta öğretim programlarında etkisinin arttırılmasını ve beden eğitimi dersinin de seçmeli dersten çıkarılıp zorunlu ders programına alınması konusunun takipçisi olacağımızı bildiririm" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA