MHP Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle eleştirilen MHP'li Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'yi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden eleştirmişti. Bu ifadelerin ardından, Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

ENGİNYURT KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden AK Parti'yi eleştirdi, AK Parti tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savundu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" dedi. Bu ifadelerin ardından, Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP'li Enginyurt basına yansıyan açıklamalarında, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?" ifadelerini kullanmıştı.