MHP Mersin Milletvekili Şimşek'ten, Tarsus'a stat talebi

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus'a stadyum, spor salonu, öğrenci yurdu ve gençlik merkezi yapılmasını istedi.

MHP Mersin Milletvekili Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Tarsus'un binlerce yıllık bir medeniyete sahip olduğunu ve Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldığını belirtti.

Kentteki stadyumun 1950 yılında açıldığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti: "350 bin nüfuslu kente yakışmayan bir stadyum vardır. 1950 yılından bu tarafa da ufak tefek tamiratlarla günümüze gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan öncelikle Tarsus Şehir Stadyumu'nun yapılmasını istiyoruz. Kapalı spor salonumuz da teknik ömrünü tamamlamıştır. Yeni bir kapalı spor salonu istiyoruz. Tarsus Üniversitesi olmasına rağmen Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait bir yurt yoktur, kiralamayla özel yurtlar çalıştırılmaktadır, KYK yurdunun yapılması elzemdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'nin birçok yerinde modern stadyumlar, kapalı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtlar yapmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt