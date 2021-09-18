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MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

Mersin'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca 13 ilçede parklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca 13 ilçede parklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı, Gülnar Belediyesi, Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve gönüllüler, Gülnar ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bir araya geldi.

Grup, Alparslan Türkeş Parkı'nda atıkları toplayarak temizlik yaptı.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, MHP Mersin İl Başkanlığının 13 ilçede "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla eş zamanlı başlattığı etkinlik kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı

AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Mersin İl Başkanlığınca parklarda temizlik yapıldı - Haberler
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